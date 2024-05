Départs de l'Ascension: plus de 10 km de bouchons au Gothard

Les départs vers le sud sont à nouveau ralentis à l'entrée nord du Gothard. Peu après 07h00, la file de voitures atteignait 15 kilomètres entre Erstfeld et Göschenen (UR), annonce le TCS. Cela représente une attente de deux heures et demie.

La colonne à l'arrêt entre Erstfeld et Göschenen UR s'étendait déjà à dix kilomètres peu après 07h00 déjà, a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur le service de messages courts X. Vers 10h00, le bouchon s'étirait sur près de 15 kilomètres.

À l'occasion de l'Ascension, jour férié en France et en Suisse, on enregistre aussi un trafic important en direction de l'Italie aux tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard.

Au Mont Blanc, l'attente estimée au péage français est actuellement d'environ une heure et trente minutes, au péage italien d'une demi-heure. Les files d'attente à l'entrée - prévoit la société de gestion Geie Tmb - diminueront à partir de 13 heures.

Le contre-exode aura lieu dimanche, avec des temps d'attente de plus de deux heures entre 16 heures et 21 heures sur l'aire italienne pour les automobilistes rentrant en France.

Au Grand-Saint-Bernard, la société de gestion Sisex prévoit un trafic important et des files d'attente au péage suisse jusqu'à 16 heures jeudi, puis dimanche, côté italien, entre 11 heures et minuit.

/ATS