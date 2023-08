Départs en vacances: un samedi en surchauffe sur les routes de France

La circulation était exceptionnellement perturbée sur les routes de France samedi, journée classée rouge dans le sens des départs par Bison Futé. Au total, on dénombrait 1162 km de bouchons cumulés au moment du pic de la mi-journée.

En ce début de pont du 15 août, également marqué par un épisode caniculaire dans la vallée du Rhône, l'A7 entre Lyon et Marseille, l'A10 entre Paris et Bordeaux et l'A9 entre Orange et Le Perthus étaient les axes les plus encombrés, avec quelque 150 km de bouchons cumulés chacun, selon Bison Futé.

En direction du sud sur l'A7, le temps de parcours entre Lyon et Orange était de 4h40 au lieu de 1h35 en temps normal. Sur l'A9 il fallait patienter 4h30 pour relier Orange et Narbonne au lieu de 1h40, selon Bison Futé.

L'A11 entre Paris et Nantes et l'A13 entre Paris et Caen n'étaient pas épargnés, avec des dizaines de kilomètres de ralentissements, bouchons et épisodes de circulation en accordéon constatés.

En prévision des bouchons, Bison Futé avait recommandé notamment aux automobilistes de quitter l'Ile-de-France avant 07h00 et d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange entre 05h00 et 18h00.

Record de l'été

Ce cumul dépasse celui de 1080 km enregistré lors du chassé-croisé du 29 juillet, mais reste éloigné du record absolu de 1340 km qui avait été atteint le 29 mai 2019 lors du pont de l'Ascension.

Vendredi, les bouchons avaient déjà atteint 679,30 kilomètres au plus fort de la journée, pourtant classée jaune dans le sens des départs. La journée de dimanche sera classée jaune dans les deux sens dans le sud-est, avec encore des difficultés attendues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, et sur l'Arc méditerranéen.

/ATS