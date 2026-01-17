Déploiement policier à Berne lors d'une manifestation anti-WEF

Sous le slogan 'Ensemble contre le rendez-vous des meurtriers', des groupes de gauche ont appelé à une manifestation anti-WEF samedi à Berne. Le rassemblement non autorisé n'a attiré que quelques centaines de personnes face à un important dispositif policier.

Près de la gare, les forces de l'ordre ont contrôlé de nombreuses personnes et saisi du matériel de protection et de dissimulation, a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

Des équipes de dialogue ont également été déployées pour entrer en contact avec les manifestants. La police a annoncé par haut-parleur sur la place de la gare qu'un rassemblement sur place serait toléré, mais pas un défilé. Les participants ont réagi par des huées.

Des policiers en tenue anti-émeute étaient prêts à intervenir dans tout le centre-ville. La Place fédérale était bouclée et de nombreux véhicules d'intervention, dont certains provenant d'autres cantons, attendaient devant le Palais fédéral. Des groupes de gauche, d'extrême gauche et pro-palestiniens avaient appelé à participer à cette manifestation non autorisée.

La ville de Berne avait déconseillé au préalable à la population de participer à la manifestation et un déploiement important de forces de police avait également été annoncé. Cette mesure avait été prise 'au vu des manifestations similaires passées', mais aussi parce qu'une mobilisation autorisée était prévue au même moment devant l'ambassade d'Iran et a rassemblé selon des estimations environ 200 personnes.

