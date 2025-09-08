Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Les funérailles privées du couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à 91 ans, se sont tenues lundi dans l'église San Martino de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan, où reposent les parents et le frère du styliste.

Quelques badauds étaient venus assister au passage du corbillard derrière des barrières de sécurité, certains avec des roses blanches, à l'instar de celles posées sur le cercueil du créateur de mode mondialement célèbre, et à la tête d'un empire du luxe de plusieurs milliards d'euros.

'Je trouve très émouvant que sa vie, qui était si importante pour tout le monde, s'achève ici, là où tout a commencé, dans le village qu'il aimait tant. J'aime me souvenir de lui ainsi, qu'il reste ici avec nous', a témoigné auprès de l'AFP une résidente de 55 ans, Romina Bozza.

L'accès à la cérémonie était réservé à des invités triés sur le volet - famille et plus proches amis, parmi lesquels son neveu Andrea Camerana ou encore Pantaleo Dell'Orco, bras droit et compagnon du styliste -, conformément au souhait de Giorgio Armani qui souhaitait des funérailles strictement privées.

Elles se sont déroulées dans la petite église du XIVe siècle de San Martino, nichée dans le village médiéval de Rivalta, dans la région du val Trebbia où le styliste a passé une partie de son enfance.

La zone était bouclée pour des raisons de sécurité et pour garantir la confidentialité des funérailles.

Giorgio Armani se rendait régulièrement dans cette petite commune située à quelques kilomètres de Piacenza, ville où le créateur de mode est né en 1934.

Journée de deuil à Milan et Piacenza

Giorgio Armani avait notamment ses habitudes au restaurant 'L'Antica Locanda del Falco' de Rivalta. Sa propriétaire, Sabrina, a rendu hommage dans un post Instagram à un 'extraordinaire créateur de beauté'.

C'est dans ce restaurant que l'avait rencontré à plusieurs reprises Franca Benedetti, autre habitante de 73 ans, qui a évoqué auprès de l'AFP 'le grand homme de Piacenza dans le monde' et 'une source de fierté'.

Le cimetière de Rivalta abrite déjà la sépulture des parents, Maria et Ugo, ainsi que du frère Sergio de Giorgio Armani, selon l'Association des châteaux du Duché de Parme, Plaisance et Pontremoli dans son communiqué.

C'est à leurs côtés, dans la chapelle familiale, que reposera le styliste, selon plusieurs médias italiens. Il devrait être incinéré et ses cendres inhumées mercredi, selon le Corriere della Sera.

Le groupe Giorgio Armani avait fermé lundi ses magasins à partir de 15h en signe de deuil.

Le maire de Milan, Giuseppe Sala, avait également décrété une journée de deuil dans la capitale économique italienne lundi, tout comme la maire de Piacenza, Katia Tarasconi.

Samedi et dimanche, environ 15'000 personnes avaient rendu un dernier hommage au couturier dans la chapelle ardente ouverte au public dans l'Armani Teatro à Milan, a indiqué un porte-parole du groupe Giorgio Armani à l'AFP.

Parmi elles figuraient des personnalités comme l'ancien Premier ministre Matteo Renzi, le compositeur Ludovico Einaudi, le président du Napoli FC Aurelio De Laurentiis ou encore les joueurs de tennis Fabio Fognini et Flavia Pennetta.

