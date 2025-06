Des associations de consommateurs déposent une plainte contre Shein

Une vingtaine d'associations européennes de consommateurs a déposé une plainte jeudi contre Shein auprès de la Commission européenne. Elle reproche au détaillant chinois en ligne des 'pratiques litigieuses' telles que la mention 'stock faible' sans preuve.

A la suite d'une enquête, l'Union européenne (UE) avait mis en cause en mai le géant asiatique de l''ultra fast fashion', notamment pour fausses réductions et informations trompeuses sur la durabilité des produits et l'a menacé d'amendes. Les 25 associations de consommateurs européennes membres du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) espèrent par leur plainte, déposée auprès de la Commission européenne et des autorités européennes de protection des consommateurs, compléter l'enquête de l'UE 'en apportant des preuves supplémentaires sur les pratiques litigieuses'.

L'association française de défense des consommateurs et usagers CLCV, membres du BEUC, a également déclaré à l'AFP avoir effectué un signalement similaire à la Répression des Fraudes (DGCCRF). 'Ces techniques poussent les consommateurs à acheter plus que prévu et alimentent les problèmes environnementaux et sociétaux causés par l'industrie de la fast fashion', alertent les associations plaignantes.

Shein, également visé par une proposition de loi visant à réguler ses pratiques et qui a été examinée lundi au Sénat, a estimé que 'les consommateurs européens seraient mieux servis si le BEUC acceptait de nous rencontrer' comme l'entreprise en a fait la demande, affirme-t-elle dans une réaction transmise jeudi à l'AFP.

L'e-commerçant d'origine chinoise mais basée à Singapour, actuellement sous le feu de nombreuses procédures françaises et européennes, a redit 'travailler de manière constructive avec les autorités nationales de protection des consommateurs et avec la Commission européenne pour démontrer notre engagement à respecter les lois et réglementations de l'UE'.

Le 'refus de dialogue' du BEUC 'est extrêmement décevant, d'autant plus que Shein connaît une popularité croissante auprès des consommateurs européens, qui reconnaissent que notre plateforme offre un meilleur rapport qualité-prix', a-t-il conclu.

/ATS