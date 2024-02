Des milliers de livres pour les costumes et décors de « The Crown »

De la bague de fiançailles de Diana au carrosse royal, les passionnés de la célèbre série Netflix 'The Crown' ont acquis mercredi costumes, accessoires et décors pour des milliers de livres lors d'une vente aux enchères organisée à Londres par la maison Bonhams.

Les 450 lots mis en vente, qui allaient de simples esquisses de robes à d'imposants décors grandeur nature, ont été utilisés pour la série multiprimée sur la famille royale britannique, l'un des plus grands succès de la plateforme américaine mais souvent critiquée pour ses arrangements avec l'histoire.

Parmi les pièces les plus imposantes, la reproduction du trône du couronnement a été achetée 25'6000 livres (environ 28'200 francs), l'imposant carrosse orné d'or, 'en parfait état de marche', a été adjugé pour 56'300 livres, et la jaguar verte de la princesse Diana est montée jusqu'à 70'000 livres.

La copie de la façade du 10, Downing Street, a suscité moins d'enthousiasme et s'est vendue à peine plus de 10'000 livre , alors que Bonhams l'avait estimée entre 20'000 et 30'000 livres.

Côté costumes, la réplique de la tenue de couronnement en hermine et satin rouge de la reine Elizabeth II, portée par l'actrice Claire Foy, s'est vendue près de 20'000 livres, et la tenue d'investiture du prince de Galles, avec le lourd manteau violet revêtu par l'acteur Josh O'Connor, a été acquise pour 14'000 livres.

Succès pour les bijoux de Diana

Les reproductions des vêtements et bijoux de la princesse Diana ont eu du succès: sa bague de fiançailles avec un faux saphir est partie pour 7700 livres et la 'revenge dress', portée juste après que son époux Charles a confessé sa liaison avec Camilla lors d'une interview, s'est vendue 12'800 livres.

D'autres accessoires et décors peuvent aussi être achetés en ligne jusqu'à jeudi.

Les bénéfices de la vente aux enchères physique iront aux étudiants de l'École nationale du cinéma et de la télévision, en collaboration avec la maison de production britannique de 'The Crown' Left Bank Pictures.

La sixième et dernière saison de la série, dont la diffusion s'est étalée entre novembre et décembre 2023, est restée huit semaines dans le top 10 des programmes anglophones de Netflix les plus vus dans le monde.

/ATS