Des trains de marchandises circulent à nouveau au Gothard

Après le déraillement du 10 août, les premiers trains de marchandises ont à nouveau pu emprunter le tunnel de base du Gothard mercredi. Le trafic voyageurs reste dévié sur la ligne panoramique, mais il y aura plus de places dès jeudi, et des liaisons plus directes.

Le tube a été mis en service comme prévu à minuit, a précisé un porte-parole à Keystone-ATS. La cadence sera augmentée au cours de la journée, jusqu'à ce que quatre trains par heure puissent circuler dans les deux sens dans l'après-midi. Cela correspond à près de 100 trains de marchandises par jour.

En outre, 30 trains de marchandises seront détournés par la ligne panoramique, ce qui permettra de faire circuler 130 trains de marchandises par jour.

L'exploitation s'est déroulée sans problème durant les premières heures, a précisé le porte-parole. Vingt-et-un trains avaient déjà franchi le tube sans encombre à 07h30.

Le premier train à avoir franchi le tube est une composition de RailCare en provenance du sud. Il a été suivi par un train postal de Härkingen (SO) à Cadenazzo (TI). En outre, trois trains à deux étages, bloqués depuis l'accident du 10 août au Tessin, ont été ramenés en Suisse alémanique.

Trains voyageurs plus longs

Des améliorations sont également prévues pour les trains de voyageurs, indiquent les CFF. Ils continueront d'être déviés par la ligne de faîte, mais à partir de jeudi, davantage de convois pourront circuler avec une longueur maximale, ce qui permettra d'augmenter le nombre de places assises.

Il devient ainsi à nouveau possible de faire des excursions d’une journée au Tessin. En outre, les CFF proposent à nouveau des billets dégriffés au départ et à destination de ce canton.

L’horaire en ligne pour les trains du trafic national a été adapté jusqu’au changement d’horaire. Les réservations pour les places assises et les vélos seront à nouveau possibles à partir du 29 septembre.

Bus entre Domodossola et Milan

A partir de jeudi également, la plupart des trains internationaux de passagers pourront à nouveau circuler directement, ce qui ne rallongera le temps de trajet que de 60 minutes au lieu des 120 minutes actuelles.

En raison de travaux sur le réseau italien, les trains Eurocity via le Simplon seront en revanche remplacés par des bus entre Domodossola et Milan jusqu'au 10 septembre, ce qui rallongera le temps de trajet de deux heures.

Encore plusieurs mois

Le 10 août, un train de marchandises transportant au total 30 wagons d'Italie vers l'Allemagne avait déraillé dans le tunnel de base du Gothard, endommageant l'infrastructure sur une distance de huit kilomètres.

La plupart des 16 wagons qui ont déraillé se trouvent toujours dans le tunnel. Plusieurs d'entre eux sont tellement endommagés qu'ils doivent être démontés avant d'être évacués. Les installations ferroviaires doivent également être réparées. Ces travaux doivent durer plusieurs mois.

/ATS