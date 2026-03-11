Détroit d'Ormuz: Maersk inquiet pour l'approvisionnement en fioul

L'armateur danois Maersk s'inquiète pour l'approvisionnement de ses navires en carburant au Moyen-Orient et en Asie où 'les stocks diminuent', avec le risque d'être 'à court de fioul', a déclaré son patron mercredi dans une interview au quotidien français Le Monde.

'Il y a suffisamment de fioul aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, mais les stocks en Asie dépendent de ce qui sort du détroit d'Ormuz, donc ils diminuent. Si on ne fait rien, nous risquons de nous retrouver, en Asie ou au Moyen-Orient, avec des points d'approvisionnement à sec, d'être à court de fioul', s'inquiète le directeur général du deuxième armateur mondial, Vincent Clerc, dans cet entretien.

L'augmentation des coûts d'acheminement demandés par les armateurs est liée aux perturbations sur l'approvisionnement en carburant. 'Il faut affréter des pétroliers, les tarifs n'ont jamais été aussi élevés', explique le dirigeant.

En raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, 'des dizaines' de navires de l'armateur danois 'doivent se mettre à l'abri dans des ports qui n'étaient pas dans leur rotation' d'origine, ce qui oblige le groupe à 'mobiliser des camions pour acheminer les conteneurs vers leur destination finale' ou à trouver d'autres solutions pour garantir le transport des biens, précise M. Clerc.

'Cela a un coût que nous ne pouvons pas absorber, et que nous devons répercuter pour protéger l'intégrité du service', ajoute-t-il.

Comme la plupart des grands armateurs mondiaux (MSC, CMA CGM, Hapag Lloyd, Cosco), Maersk a cessé de prendre des réservations pour acheminer des marchandises vers le Moyen-Orient. 'Le risque est de nous retrouver avec des montagnes de conteneurs qui congestionnent les terminaux, engendrant d'énormes retards, comme ce qu'on a vu pendant la pandémie de Covid-19', souligne le dirigeant.

Pour contourner le détroit d'Ormuz bloqué et celui de Bab Al-Mandab, qui donne accès à l'entrée de la mer Rouge, où se trouvent les rebelles houthis, la compagnie maritime qui exploite quelque 700 navires, a redirigé ses bateaux vers l'Europe 'où il y a une importante demande'.

'Ils poursuivent leur route à travers la Méditerranée, le canal de Suez, jusqu'à Djedda, en Arabie saoudite. Cela nous permet d'éviter les côtes yéménites où se trouvent les rebelles houthistes. On pense que le port de Djedda deviendra un point d'entrée et de sortie important pour la péninsule Arabique', estime M. Clerc.

/ATS