Deux centrales nucléaires pourraient rester en service 80 ans
Les centrales nucléaires de Leibstadt (AG) et Gösgen (SO) pourraient rester en service 80 ans ...
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Photo: Alerte Info
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