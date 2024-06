Deux personnes toujours portées disparues dans les Grisons

Deux personnes sont toujours portées disparues dans le val Mesolcina (Misox), dans le sud des Grisons, a indiqué lundi matin un porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS. Les recherches n'ont pas été interrompues durant la nuit.

Des orages et de très fortes précipitations avaient provoqué vendredi soir des crues et des éboulements dans la vallée. Le village de Sorte avait été particulièrement touché, avec plusieurs maisons et véhicules emportés.

Quatre personnes avaient été portées disparues dans un premier temps. Samedi matin, les forces d'intervention ont pu sauver une femme et l'emmener à l'hôpital. Dimanche, le corps de l'une des trois personnes disparues a été retrouvé.

Plus tard dans la soirée de dimanche, les autorités ont rouvert la route cantonale à travers la vallée, mais seulement pour les livraisons, et pas pour le trafic de transit et de passage, a ajouté le porte-parole de la police. L'autoroute A13 reste fermée, après avoir été emportée par la rivière Moesa.

Les transports publics dans la Mesolcina ont quant à eux repris lundi matin. Les autorités grisonnes et les CFF ont toutefois averti qu'il faudrait s'attendre à un service irrégulier, voire à des retards.

/ATS