Deuxième meilleur résultat opérationnel en dix ans pour Ringier

Le bénéfice opérationnel (EBITDA) du groupe de presse Ringier est resté stable l'an dernier ...
Deuxième meilleur résultat opérationnel en dix ans pour Ringier

Deuxième meilleur résultat opérationnel en dix ans pour Ringier

Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Le bénéfice opérationnel (EBITDA) du groupe de presse Ringier est resté stable l'an dernier, à 120,3 millions de francs. C'est une hausse de 1,3% comparé à 2024, mais le deuxième meilleur résultat en dix ans. Le chiffre d'affaires a fléchi de 4,7%, à 762,4 millions.

La baisse du chiffre d'affaires résulte principalement de la fermeture de l'imprimerie Swissprinters à la fin 2024, indique mardi le groupe de presse Ringier, basé à Zurich.

En 2025, 83% du résultat opérationnel ont été générés par les activités numériques. L'EBITDA réalisé l'an dernier est le deuxième meilleur du groupe ces dix dernières années, après celui de 2021.

Ringier se félicite, en outre, de l'entrée en bourse réussie de sa société Swiss Marketplace Group Holding, en septembre dernier. Ses effets ne sont pas inclus dans l'EBITDA de 2025.

Le groupe Ringier édite notamment les médias du Blick, l'Illustré et la Schweizer Illustrierte. À l'étranger, il détient aussi de nombreux titres en Europe de l'est, notamment.

/ATS
 

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