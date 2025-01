Deuxième meilleur résultat pour les exportations de fromages

En 2024, les exportations de fromage suisse se sont largement redressées après deux années décevantes. 79'268 tonnes de fromage suisse ont été exportées pour une valeur de 748,5 millions de francs. Les ventes ont ainsi augmenté de 7,9% en l'espace d'un an.

Avec un volume de près de 80'000 tonnes, les exportations de fromage ont atteint en 2024 la deuxième meilleure année d'exportation depuis le début des relevés, a indiqué vendredi l'organisation Switzerland Cheese Marketing.

Environ 45% du lait suisse est transformé pour fabriquer plus de 700 spécialités fromagères suisses, dont près de 40% sont exportées dans le monde entier vers plus de 70 pays. Environ quatre cinquièmes des exportations de fromage sont destinées aux pays européens. Ici, l'augmentation a été de 9,5% par rapport à 2023. Les exportations en dehors de l'Europe sont restées stables. Sur le marché américain, les exportations ont augmenté de 1,4%.

Toutes les catégories de fromage, à l'exception du fromage fondu et de la fondue prête à l'emploi, ont enregistré une croissance en 2024.

L'année dernière, la Suisse a importé 78'646 tonnes de fromage. C'est 5,9% de plus que l'année précédente. Le fromage en Suisse est importé à un prix nettement plus avantageux que celui des exportations. La majeure partie des importations était constituée de fromage frais et de séré. Une part importante des importations est transformée par l'industrie alimentaire et la restauration.

/ATS