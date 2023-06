Diageo rompt son contrat avec le rappeur P. Diddy

Diageo a annoncé mercredi qu'il mettait fin à son contrat avec le rappeur et producteur de musique américain Sean Combs, alias P. Diddy, après que ce dernier a engagé des poursuites en accusant le groupe d'avoir négligé ses marques de tequila et de vodka par racisme.

'Nous sommes attristés que M. Combs ait choisi de décrire un désaccord en affaires d'une autre manière et d'abîmer un partenariat productif', a commenté le géant britannique des boissons dans un communiqué reçu par l'AFP.

'Les mesures entreprises avec mauvaise foi par M. Combs enfreignent clairement les termes de son contrat et ne nous laissent d'autre choix que de demander le rejet de sa plainte sans fondement et de mettre fin à notre relation', ajoute Diageo, en affirmant que M. Combs avait des demandes financières 'déraisonnables'.

Diageo, qui dit croire toujours au potentiel de la vodka Ciroc et de la tequila DeLeon de M. Combs, indique 'avoir essayé pendant des années pour cette raison de sauver la relation cassée avec M. Combs'.

Le groupe précise avoir injecté plus de 100 millions de dollars dans la marque DeLeon et assure que 'bien qu'il ait gagné près d'un milliard de dollars au cours d'un partenariat de 15 ans, M. Combs n'y a injecté que 1000 dollars'.

Sollicités, des avocats du musicien noir américain n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de l'AFP.

Le rappeur américain avait porté plainte début juin contre le géant britannique devant la Cour suprême de l'Etat de New York, l'accusant d'avoir catégorisé sa vodka et sa tequila comme des 'marques noires' et de n'avoir pas autant investi dans leur développement que pour les marques d'autres célébrités.

