Digitec-Galaxus poursuit son expansion, lancement aux Pays-Bas

Digitec-Galaxus poursuit son expansion en Europe. Le site de commerce en ligne, propriété du premier détaillant helvétique Migros, se lance à la conquête du marché néerlandais, après s'être implanté en Allemagne, en Autriche, au Liechtenstein, en Italie et en France.

Les activités aux Pays-Bas ont débuté mardi passé.

'Nous avons démarré tranquillement aux Pays-Bas et y rassemblons nos premières expériences', a expliqué le porte-parole de Digitec-Galaxus, Tobias Billeter, interrogé par AWP et confirmant des informations des portails d'informations spécialisés 'Konsider' et 'Lebensmittel Zeitung', notamment.

Rompant avec ses habitudes en matière de communication, le site de commerce en ligne a lancé ses opérations aux Pays-Bas sans tambour ni trompettes, après avoir activement informé pour ses implantations dans les pays voisins.

M. Billeter n'a pas souhaité fournir d'indications quant aux plans de la société zurichoise pour d'autres marchés.

