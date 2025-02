Disney: résultats contrastés, perte d'abonnés à Disney+

Le groupe Disney a publié mercredi des résultats contrastés au premier trimestre de son exercice décalé, avec un chiffre d'affaires correspondant aux attentes grâce au cinéma mais une perte d'abonnées pour sa plateforme Disney+.

La sortie de 'Vaiana 2' a dopé sa branche des contenus et licences mais celle des parcs d'attraction a souffert notamment des conséquences des ouragans dévastateurs Helene et Milton en Floride, au sud-est des Etats-Unis.

L'impact financier de ces deux tempêtes est estimé aux alentours de 120 millions de dollars, a précisé Disney dans un communiqué, ajoutant que cette branche avait également supporté un coût de 75 millions de dollars en amont du lancement de la croisière thématique 'Disney Treasure'.

Bond du bénéfice

Entre octobre et décembre, le chiffre d'affaires du groupe de Burbank (Californie) a atteint 24,69 milliards de dollars (22,3 milliards de francs), en hausse de 5% sur un an, et qui répond peu ou prou aux attentes du consensus des analystes de FactSet (24,66 milliards).

Son bénéfice net a bondi à 2,55 milliards de dollars, après 1,91 milliard un an plus tôt, profitant des recettes dans sa branche de streaming et de cinéma.

Le nombre d'abonnés à ses services de streaming Disney+ et Hulu a ainsi progressé sur un an pour atteindre 178 millions à fin décembre - soit 900.000 de plus - mais, en y regardant de près, Disney+ a perdu 700.000 abonnés sur l'année écoulée, à 125 millions.

Le bénéfice net a dépassé le consensus qui était de 2,35 milliards, rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, il se situe à 1,76 dollar au lieu de 1,45 dollar attendu.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Disney progressait de 1,03%.

/ATS