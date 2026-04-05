Dix kilomètres de bouchons au Gothard

Les voyageurs qui reviennent du sud lundi doivent faire preuve de patience pour traverser le tunnel du Gothard. Peu après 14 heures, les bouchons atteignaient 10 km entre Faido et Airolo.

Cela correspond à un temps d'attente d'environ 1 heure et 40 minutes, indique le Touring Club Suisse (TCS) sur la plateforme X.

Les voyageurs qui se rendent au Tessin et en Italie doivent également s'armer de patience. Les embouteillages entre Erstfeld et Göschenen (UR) atteignent 7km, ce qui représente une heure d'attente.

Les embouteillages de Pâques ont atteint leur paroxysme vendredi après-midi, lorsque la file en direction du sud s'est allongée sur 21 kilomètres. Selon le TCS, cela correspondait à un temps d'attente pouvant aller jusqu'à 3h30.

Jeudi après-midi déjà, les bouchons avaient atteint 15km devant l'entrée nord du Gothard.

/ATS