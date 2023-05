Dix villes suisses ont désormais signé le Pacte de Milan de politique alimentaire urbaine. Lors de la première journée nationale du Réseau des villes du goût, six nouvelles communes ont rejoint les quatre ayant déjà paraphé le document.

Ainsi, après Genève, Lausanne, Bâle et Zurich, ce sont Fribourg, Morges (VD), Sion, Bulle (FR), Onex (GE) et Moutier (BE) qui en sont signataires depuis vendredi dernier. L'événement s'est déroulé à Fribourg, capitale suisse du goût 2023, a rappelé la Fondation pour le goût dans un communiqué.

Pour rappel, le Pacte de Milan de politique alimentaire urbaine rassemble toutes les villes dans le monde qui veulent développer des systèmes alimentaires durables. Ces systèmes doivent fournir 'des aliments sains et abordables à tous dans le respect des droits fondamentaux des humains et des animaux'.

Académie du Goût

Pour devenir ville suisse du goût, les autorités communales ou municipales doivent maintenant manifester dans leur candidature la volonté d’être signataire de ce pacte mondial, a précisé la Fondation pour le goût, dont le directeur est l'ancien politicien vaudois Josef Zisyadis.

La création du Réseau des villes du goût constitue le premier acte de la toute nouvelle Académie du Goût de la Fondation pour la promotion du goût. Cinquième projet de celle-ci, cette académie rassemblera sous un même toit le Forum origine diversité et territoires, la Slow Mobile et le Réseau des villes du goût.

La 23e édition de la Semaine suisse du goût aura par ailleurs lieu du 14 au 24 septembre. A chaque édition, une nouvelle ville est désignée comme ambassadrice pour l’année. Celle-ci s’engage à respecter la Charte du goût qui mise sur le plaisir de manger, les échanges et les liens dans la communauté de la nourriture.

/ATS