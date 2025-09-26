Droits de douane: Roche rappelle qu'il va investir aux Etats-Unis

Le géant pharmaceutique Roche mise sur ses investissements prévus aux Etats-Unis pour passer entre les gouttes des droits de douane de 100% qui s'appliqueront aux médicaments dès le 1er octobre.

Le groupe bâlois a pris les devants en annonçant des projets à fin août, alors que planait déjà la menace de taxes punitives spécifiques pour le secteur.

Interrogé par l'agence AWP, une porte-parole de Roche a rappelé que l'entreprise - par le biais de sa filiale américaine Genentech - prévoit la construction d'une usine à Holly Springs, en Caroline du Nord. Le géant rhénan va par ailleurs engager un investissement de 50 milliards de dollars (près de 40 milliards de francs au cours du jour) dans la recherche et le développement outre-Atlantique.

Pour un spécialiste du secteur, ces efforts pourraient cependant se révéler insuffisants pour obtenir une exemption des droits de douane. 'Avec ce genre d'annonces (du président américain Donald Trump), le diable se cache toujours dans les détails', avertit-il.

M. Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi de nouveaux droits de douane sur les médicaments, notamment. 'Nous appliquerons une taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique', a-t-il expliqué sur sa plateforme Truth Social. Avec cette mesure, le milliardaire américain poursuit son objectif d'obliger les multinationales à délocaliser aux Etats-Unis.

/ATS