Droits de douane: la Chine prête à se battre « jusqu'au bout »

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

La Chine s'est dit mardi prête à se battre 'jusqu'au bout' s'il le faut après l'annonce par le président américain Donald Trump de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises vendredi.

'Si vous voulez vous battre, nous nous battrons jusqu'au bout. Si vous souhaitez négocier, notre porte reste ouverte', dit un porte-parole du ministère du commerce dans un communiqué.

M. Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre 'ou avant'.

Il a dit réagir à l'annonce, la veille, par la Chine de l'instauration de nouveaux contrôles sur les exportations de technologies liées aux terres rares. La Chine est le premier producteur mondial de ces matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement.

/ATS
 

