Dufry entend racheter l'intégralité de sa filiale Hudson

Dufry prévoit de racheter d'ici la fin 2020 les quelque 43% de sa filiale américaine Hudson qu'il ne possède pas encore. L'exploitant bâlois de boutiques hors-taxes offre à cet effet aux autres actionnaires un prix de 7,70 dollars par titre, soit 311 millions en tout.

Le prix offert correspond à une prime de 20,1% sur le cours de clôture de Hudson à New York, indique mercredi Dufry. Le but affiché de l'opération consiste à retirer Hudson de la Bourse et d'épargner ainsi au moins 20 millions de francs par année.

Le rachat s'inscrit dans le cadre d'un vaste paquet de mesures adoptées pour préserver les liquidités du groupe. La multinationale rhénane, mise en difficulté par la fermeture contrainte des aéroports et autres terminaux voyageurs au printemps, entend financer la transaction par le biais d'une augmentation de capital.

Dans l'attente d'une assemblée générale extraordinaire, dont la date reste à agender et qui devra se prononcer sur le sujet, un consortium de banques a d'ores et déjà intégralement souscrit à cette augmentation de capital, assure Dufry.

/ATS