Dufry et sa filiale Hudson prolongent leur contrat à Toronto

Le détaillant aéroportuaire Dufry et sa filiale Hudson continueront d'exploiter les boutiques hors taxes à l'aéroport international Pearson de Toronto.

Ce dernier a conclu avec les deux entreprises un nouveau contrat pour une durée de huit ans, de juin 2022 à l'été 2030.

La collaboration avec l'exploitant aéroportuaire canadien remonte à 35 ans, a précisé le groupe bâlois lundi dans un communiqué. Le nouveau contrat prévoit notamment la réalisation en commun de travaux en vue de l'extension et de la modernisation des activités duty free.

Dufry et Hudson exploitent actuellement à l'aéroport de Toronto - où transitent chaque année plus de 50 millions de passagers - plus de 50'000 mètres carrés de surface de vente.

Dans le cadre des travaux prévus figure le lancement de nouvelles marques et concepts de magasin, ainsi que des technologies numériques.

