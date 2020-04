EPFL: une application qui détecte le coronavirus grâce à la toux

Des scientifiques de l'EPFL ont créé un système, basé sur l'intelligence artificielle, capable de déceler le Covid-19 à l'aide de la toux. Le principe est simple: on enregistre sa toux sur son smartphone et l'application dira si on est positif, ou non, au Covid-19.

'Coughvid', c'est le nom du projet original qu'ont lancé cinq scientifiques du Laboratoire de Systèmes Embarqués (ESL) de l'EPFL à Lausanne, annonce cette dernière jeudi dans un communiqué. Encore en phase d'élaboration, cette 'app' sera disponible dans les prochaines semaines, précise-t-elle. Mais comment une application pour smartphone peut-elle déterminer si l'on est atteint du coronavirus?

'Nous sommes partis d'une statistique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à savoir que 67,7% des patients touchés par cette maladie présentent un symptôme de toux sèche. Cela signifie qu'aucun mucus n'est produit, contrairement à la toux grasse typique d'un rhum ou d'une allergie', explique David Atienza, professeur à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Ingénieur, directeur du ESL.

Gratuit et anonyme

Après avoir téléchargé l'application, il suffira d'enregistrer sa toux afin de connaître le résultat instantanément. 'Nous voulons proposer un dépistage à grande échelle, pratique et fiable. C'est une alternative aux tests classiques', explique le scientifique. Le dispositif est non invasif, gratuit, anonyme et facile d'utilisation.

'Le résultat émis s'avère sûr à 70%. Toutefois, cela ne dispense pas d'aller chez le médecin. L'application ne se substitue pas aux examens médicaux », souligne M. Atienza.

Les chercheurs ont recouru à l'intelligence artificielle pour distinguer les toux en fonction du son qu'elles produisent. 'Nous n'inventons rien. L'analyse du bruit de la toux a déjà fait ses preuves pour diagnostiquer la coqueluche, l'asthme ou encore la pneumonie', dit le professeur.

Classer les sons

L'équipe de scientifiques est en train de récolter un maximum de matériel afin de permettre au système informatique de classer les sons de toux entre ceux émis par des patients atteints du coronavirus, des sujets sains et ceux souffrant d'autres problèmes respiratoires. 'Une fois que l'on possédera suffisamment de données, nous lancerons l'application. Cela peut prendre encore quelques semaines', révèle M. Atienza.

En attendant, les personnes malades qui souhaitent contribuer au développement du projet peuvent enregistrer leur toux sur le site web de 'Coughvid' et sur son application mobile.

/ATS