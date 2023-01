EPFZ: 26 spin-offs sont nées en 2022

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a enregistré 26 nouvelles firmes fondées sur le campus en 2022. Ces émanations couvrent différents secteurs mais l'informatique reste le domaine le plus actif en termes de création de jeunes pousses.

La famille des émanations de cet établissement comprend par ailleurs trois nouvelles licornes, des entreprises dont la valorisation atteint au moins 1 milliard de francs, tandis qu'un record de 1,2 milliard ont été levés par ces jeunes sociétés.

Quelque 10 émanations de l'EPFZ ont été fondées dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication, détaille lundi le communiqué. Ces firmes travaillent dans différents champs d'application tels que l'assurance pour l'intelligence artificielle, l'utilisation de capteurs et de l'intelligence artificielle pour l'amélioration des processus de production ainsi que la création de 'jumeaux numériques', des systèmes pour analyser et planifier les réseaux de transport d'une ville.

Le secteur de la santé a pour sa part vu la naissance de 6 jeunes pousses qui travaillent sur le développement de traitements contre le cancer, la santé mentale et des implants osseux biodégradables.

Quatre spin-offs ont été créés au niveau du 'Student Project House', la plateforme des idées des étudiants de cette haute école zurichoise.

Scandit, Southpole et Climeworks sont les 'licornes' mentionnées.

L'année 2022 a également été marquée par des acquisitions de jeunes pousses de l'EPFZ dont la société Adresta par le détaillant horloger Bucherer, Animatico par Nvidia ainsi que Fgen par Ginko Bioworks.

/ATS