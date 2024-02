ESH Médias licencie finalement 27 personnes

Le nombre de licenciements chez ESH Médias est désormais connu: 27 personnes vont perdre leur emploi, dont 6 au sein des rédactions du groupe qui édite notamment ArcInfo, Le Nouvelliste et La Côte.

La phase de consultation, qui s'est achevée la semaine dernière, a permis de 'réduire significativement' le nombre de licenciements, affirme mardi ESH Médias dans un communiqué. Fin janvier, le groupe avait annoncé qu'il allait supprimer jusqu'à 40 postes (sur un total de 340) afin de réduire ses frais fixes annuels de 4 millions de francs.

Différentes mesures et initiatives ont permis de réduire le nombre de licenciements, entre postes vacants non repourvus, départs volontaires et autres adaptations organisationnelles. Les 27 licenciements seront prononcés 'dans les prochains jours' et les personnes concernées bénéficieront de 'mesures d'accompagnement'.

/ATS