Easyjet a rebondi cet été, mais prévoit une nouvelle perte annuelle

La compagnie aérienne à bas prix Easyjet a annoncé jeudi prévoir encore une perte pour son résultat annuel décalé, attendu fin novembre, pénalisée par les perturbations de ses opérations avant l'été.

Le transporteur britannique indique cependant avoir bénéficié d'un 'rebond record' pendant la saison estivale.

Easyjet s'attend à une perte annuelle avant impôts comprise entre 170 et 190 millions de livres pour son exercice achevé fin septembre. Il s'agit d'une forte embellie après la perte nette de 858 millions de livres annoncée un an plus tôt et celle, abyssale, de 1,1 milliard annoncée fin 2020, en pleine pandémie. Easyjet a connu 'un rebond record cet été' avec un bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre prévu entre 525 et 545 millions de livres et 'un nombre de passagers presque doublé' en un an, a fait valoir dans un communiqué le directeur général Johan Lundgren.

Mais la compagnie accuse un retard par rapport à des concurrents telles que Ryanair ou IAG (maison mère de British Airways et Iberia), qui avaient annoncé un retour aux bénéfices trimestriels avant l'été. Easyjet indique que ses pertes annuelles seront notamment dues à des 'problèmes opérationnels rencontrés par l'ensemble du secteur' avant l'été, mais aussi à des effets de change défavorables en raison de la récente hausse du dollar.

Le transporteur britannique avait pris de plein fouet les pénuries de personnel, touchant les compagnies comme les aéroports alors que la demande redécollait, qui avaient été à l'origine notamment de semaines de chaos dans les aéroports britanniques. Easyjet avait été mise en difficulté lors des longs week-ends du printemps avec des centaines de vols annulés et la compagnie avait en outre annoncé fin juin une réduction de sa capacité de transport cet été.

Le groupe espérait renouer à l'origine avec une capacité de 97% des niveaux prépandémie de 2019, mais a finalement tourné à 88% sur cette période, selon son communiqué jeudi. Mais les niveaux d'annulations de vols de dernière minute se sont améliorés à partir de début juillet, repassant sous leur niveau pré-pandémie pour son quatrième trimestre décalé, assure le transporteur.

Easyjet prévoit 20 millions de sièges pour son premier trimestre qui commence, soit une hausse de plus de 30% en un an. Les résultats annuels seront publiés le 29 novembre. L'entreprise avait détaillé fin septembre son plan vers la neutralité carbone, qui mise sur des technologies encore largement expérimentales, et prévoit que près d'un quart de ses émissions actuelles devront encore être capturées en 2050.

