Easyjet proche de son niveau pré-Covid en Suisse

Easyjet a quasiment renoué avec son niveau d'avant la pandémie de Covid-19 dans ses activités en Suisse. Pour répondre à la forte demande, la compagnie projette de stationner trois nouveaux appareils entre Genève et Bâle.

'Pour le premier semestre nous nous rapprochons en Suisse des niveaux de 2019', a confié jeudi à AWP Thomas Haagensen, directeur des marchés du groupe, en marge de la publication des résultats à mi-parcours du transporteur britannique. Entre octobre et mars, le trafic passagers a augmenté de 37% en rythme annuel, 'en ligne avec la hausse de 41% à l'échelle du réseau Easyjet'.

La saison d'hiver a marqué le retour des skieurs britanniques après un hiver 2021/22 encore fortement perturbé par la pandémie. 'Cet hiver, Easyjet est revenu au niveau de 2019 en termes de capacité ski avec 2 millions de sièges en vente', a signalé le dirigeant, qui assure ne pas avoir constaté d'affaiblissement de la demande, 'les chutes de neige plus importantes en janvier ont permis à la deuxième partie de saison de faire le plein'.

Londres a une nouvelle fois été la destination la plus prisée des voyageurs helvétiques. Le podium est complété au départ de Genève par Porto et Nice, et depuis Bâle par Nice et Palma de Majorque. Easyjet se targue d'être toujours le numéro un dans les deux aéroports avec des parts de marché de respectivement 50% et 65%.

Pas de 'flight shaming'

Au cours de l'année fiscale 2022 (close fin septembre), la compagnie à la livrée orange a transporté 11,2 millions de passagers en Suisse, contre 15,1 millions pour l'exercice 2019. 'Nous avons enregistré une forte demande pour le premier semestre et l'été 2023', indique Thomas Haagensen. Interrogé sur l'impact du 'flight-shaming' (honte de prendre l'avion, ndlr) il affirme ne pas constater la moindre baisse 'ni dans notre réseau, ni en Suisse'.

Cet été, la compagnie à bas coûts desservira trois nouvelles liaisons depuis la Suisse: Genève-La Corogne, Bâle-Larnaca et Zurich-Naples. Les voyageurs helvétiques se verront également proposer l'offre de sa filiale voyagiste Easyjet Holidays, une première hors Royaume-Uni.

Pour répondre à la demande croissante du marché suisse, la compagnie va y étoffer ses capacités et ses effectifs. 'Nous allons très prochainement commencer le recrutement de plusieurs dizaines de nouveaux membres d'équipage à Genève et à Bâle grâce à l'arrivée l'année fiscale prochaine de trois nouveaux appareils dans notre flotte suisse', a déclaré M. Haagensen.

/ATS