Edelweiss acquiert six avions Airbus A350-900

Edelweiss, filiale de Swiss, a acquis six Airbus A350-900 pour étoffer sa flotte de manière échelonnée à partir de l'été 2025. La compagnie aérienne, qui va réaménager les appareils, indique investir un montant à trois chiffres en millions, sans préciser la devise.

Les appareils, opérés auparavant par la compagnie chilienne LATAM Airlines, disposent initialement de 339 sièges. 'En raison des pénuries mondiales de matériaux et de la réduction des capacités de maintenance et d'ingénierie, les quatre premiers appareils seront utilisés avec la configuration originelle de l'opérateur, avec de légères modifications dans la cabine et du design d'Edelweiss', souligne le document. De nouveaux sièges et un nouvel aménagement intérieur sera installé par la suite.

Le premier Airbus A350-900 aux couleurs d'Edelweiss sera disponible à Zurich à l'été 2025. Il sera déployé sur le réseau long-courrier qui comprend plus de vingt destinations en Amérique du Nord, centrale et du Sud ainsi qu'en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et dans l'Océan Indien.

/ATS