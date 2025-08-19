Edelweiss s'équipe de nouveaux Airbus A320

La compagnie aérienne Edelweiss, filiale de Swiss spécialisée dans les vols de vacances, a étoffé sa flotte d'avions avec l'acquisition de deux Airbus court et moyen-courrier, un A320 et un A320neo.

Les deux avions sont repris de Swiss et rejoindront la flotte d'Edelweiss à partir d'octobre, a précisé la société qui prévoit de s'équiper au total avec 16 appareils de ce type d'ici avril 2026.

L'A320neo ('new engine option'), le premier de ce type acquis par Edelweiss, consomme jusqu'à 20% de kérosène en moins comparé aux appareils de la génération précédente, selon le constructeur européen.

Ce monocouloir peut transporter jusqu'à 194 passagers sur une distance maximale de 3400 miles nautiques (près de 6300 km).

/ATS