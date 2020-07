Edition 2021 de Swiss-Moto maintenue, décision en octobre

MCH maintient, pour l'heure du moins, la prochaine édition du salon Swiss-Moto du 18 au 21 février 2021. Les inscriptionsont été ouvertes pour les exposants et l'organisateur bâlois de foires et salons prendra la décision finale à l'automne.

'Comme les dernières années, Swiss-Moto va analyser en octobre avec (l'association des importateurs) motosuisse et le comité consultatif du salon l'état des réservations et décider ensuite de sa tenue', a indiqué mardi à AWP une porte-parole de MCH.

Les organisateurs voient cette échéance avec optimisme, portés par la conviction que 'la branche, aussi bien du côté des exposants que de celui du public, a besoin d'un évènement marketing présentiel'. Et de préciser que les inscriptions pour les exposants ont été ouvertes début juillet, assortie d'un rabais de 5% pour les réservations effectuées avant le 30 septembre.

Alors que le Salon de l'automobile de Genève a d'ores et déjà annulé sa prochaine édition et a été mis en vente par la société qui en détient les droits, la direction de MCH espère être en mesure de développer la portée des plateformes numériques et de la résonnance médiatique du salon, en plus d'accueillir les mordus de grosses cylindrées qui se rendront en personne à Zurich.

Réserves sanitaires

Ces dernières années, Swiss-Moto a mobilisé environ 70'000 personnes à chaque édition, après avoir frôlé les 75'000 en 2016. Reste à savoir comment évolueront d'ici l'automne les dispositions en matière de santé publique relatives à la tenue de grandes manifestations.

Pour le moment, les manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites à l'échelle nationale 'au moins jusqu'à la fin du mois d'août', indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur son site internet.

'L'élaboration du concept de protection dépendra de l'évolution de la situation et des directives des autorités', a signalé la porte-parole de MCH, précisant que celle-ci sera prise en compte au moment de prendre la décision sur la tenue - ou non - de la manifestation.

Le salon, qui compte quelque 220 exposants - constructeurs, distributeurs, accessoiristes - est par ailleurs toujours à la recherche d'un nouveau directeur, après le départ d'Yves Vollenweider, qui après 12 ans en poste, avait quitté MCH.

L'ancien patron de Swiss-Moto a rejoint en juin le distributeur lucernois Hostettler - importateur officiel des motos et scooters Yamaha - dont il a repris la direction de la filiale motos.

Selon les derniers chiffres publiés par motosuisse, le marché des deux-roues motorisés a progressé de 3,1% en rythme annuel depuis le début de l'année, et ce malgré la crise du coronavirus. De janvier à juin, les concessionnaires helvétiques ont écoulé 26'767 motos et scooters.

/ATS