Effets mesurables de la mise en conformité des moteurs diesel VW

La mise en conformité des moteurs VW suite au scandale du 'dieselgate' a eu des effets positifs et mesurables, selon des chercheurs suisses et britanniques. Les émissions d'oxydes d'azote (NOx) ont été réduites dans toute l'Europe.

Le scandale du diesel a commencé le 18 septembre 2015, lorsque l'Agence américaine de protection de l'environnement a publié son 'avis de violation': les moteurs diesel VW de 1,6 et 2,0 litres de cylindrée (type EA 189) contenaient des logiciels illégaux pour manipuler les valeurs des gaz d'échappement.

Il est rapidement apparu que 11 millions de véhicules du groupe VW étaient concernés dans le monde. Dans de nombreux pays, les moteurs EA 189 du groupe VW ont dû être rééquipés au moyen de mises à jour logicielles ou matérielles.

Cinq ans plus tard, une étude de l'Université de York (GB) et du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) montre que la modernisation a été un succès du point de vue environnemental. Les moteurs diesel VW modernisés émettent jusqu'à un tiers d'oxyde d'azote nocif en moins dans l'utilisation quotidienne.

Mesure sur le bord de la route

Stuart Grange travaille au département Pollution de l'air/Technologie de l'environnement de l'Empa ainsi qu'aux Wolfson Atmospheric Chemistry Laboratories de l'Université de York. Avec ses collègues, il a utilisé un instrument de mesure en Angleterre pour étudier les panaches de gaz d'échappement d'environ 23'000 voitures qui passaient et a analysé les niveaux de NOx et de CO2.

Les mesures ont eu lieu entre mai 2012 et avril 2018, c'est-à-dire dans la période précédant et suivant le scandale des émissions. Lors de chaque mesure, le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule a également été enregistré et les données du véhicule ont été extraites de la base de données britannique MVRIS ('Motor Vehicle Registration Information System').

Parmi les 23'000 panaches d'échappement mesurés, M. Grange a trouvé 4053 fois les émissions du moteur diesel VW EA 189, qui ont servi de base à l'étude publiée dans la revue Environmental Science & Technology Letters de l'American Chemical Society.

Amélioration significative

Les résultats montrent que les émissions de NOx des moteurs de 1,6 litre ont diminué de plus de 36%. Pour ce moteur, en plus de la mise à jour logicielle, un petit composant supplémentaire a été installé dans le conduit d'admission du moteur, ce qui a permis au capteur de masse d'air de fonctionner plus précisément. Pour le moteur 2,0 litres, seul le logiciel a été amélioré, et les émissions de NOx ont diminué en moyenne de près de 22%.

Les résultats ont été moins impressionnants pour les véhicules commerciaux équipés de moteurs EA 189 - c'est-à-dire VW Caddy et VW Transporter. Dans le cas du diesel de 1,6 litre, les valeurs de NOx n'étaient que 22% meilleures (contre 36% pour les voitures privées), et dans le cas du diesel de 2,0 litres, les résultats étaient même 53% plus mauvais qu'auparavant.

Les chercheurs soupçonnent que beaucoup moins d'exploitants de véhicules utilitaires ont fait procéder au rééquipement volontaire et qu'une proportion plus élevée de véhicules équipés d'anciens logiciels est donc passée par les stations de mesure.

Obligatoire en Suisse

En Grande-Bretagne en effet, l'adaptation des moteurs se faisait sur une base volontaire et n'a été utilisée que par environ 70 % des propriétaires de VW. En Suisse, la mise à niveau du moteur EA 189 était obligatoire. Selon le porte-parole de l'importateur Amag, Dino Graf, tous les véhicules - tant les véhicules commerciaux que les voitures - ont maintenant été rééquipés.

Selon les pays, seuls 30% à 90% des moteurs en cause dans le 'dieselgate' ont été modernisés. Un rééquipement obligatoire pourrait certainement apporter de nouvelles améliorations en matière d'émissions de NOx, estiment encore les chercheurs.

/ATS