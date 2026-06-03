Election de Magyar: Macron voit une « nouvelle ère pour l'Europe »

Emmanuel Macron a salué mercredi une 'nouvelle ère pour la Hongrie et notre Europe' en recevant le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar. Il a proposé une 'coopération plus resserrée' entre la France, l'Allemagne et les pays d'Europe centrale.

'Avec vous, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Hongrie mais aussi pour la Hongrie en Europe. Votre élection a témoigné de l'attachement fort du peuple hongrois aux valeurs de l'Union européenne', s'est félicité le président français en accueillant son invité à l'Elysée.

Peter Magyar a remporté les législatives hongroises d'avril face au nationaliste prorusse Viktor Orban, qui avait bloqué une série de dossiers dans l'Union européenne, dont celui sur le soutien militaire et financier à l'Ukraine.

'Les Hongrois sentent le vent de printemps et je suis très content que l'Europe le ressente également', a renchéri Peter Magyar, qui s'est déjà rendu en Pologne, Autriche, à Bruxelles et Berlin depuis son entrée en fonction.

Le Premier ministre hongrois a insisté sur sa volonté de coopération renforcée entre la France, l'Allemagne et le groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, Slovaquie et République tchèque).

'Insuffler une nouvelle vie'

'Nous voulons insuffler une nouvelle vie dans cette coopération', a-t-il souligné en proposant 'd'ajouter la France et l'Allemagne' à des réunions dans ce format.

Peter Magyar a aussi, comme le président français, fait part de sa volonté de renforcer la relation bilatérale et invité Emmanuel Macron à Budapest le 23 octobre pour le 70e anniversaire de l'insurrection de 1956 contre le régime communiste hongrois et ses politiques alors imposées par l'Union soviétique.

'Nous serons des partenaires constructifs' en Europe, a-t-il assuré, promettant de renforcer l'Etat de droit et de 'tout faire contre la corruption' afin d'attirer les investisseurs français et européens.

Fonds débloqués

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé vendredi le déblocage de plus de 16 milliards d'euros destinés à la Hongrie et gelés sous Viktor Orban, sous condition de réformes du nouveau dirigeant.

Les deux pays veulent 'conclure un nouveau partenariat stratégique avant la fin de l'année', dans le prolongement du Traité d'entente et d'amitié de 1991, afin de 'renforcer notre coopération en matière de défense, d'énergie nucléaire, d'industrie, d'espace, d'agriculture, de lutte contre la désinformation et de protection de nos démocraties', a ajouté M. Macron.

/ATS