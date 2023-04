Electrolux dans le rouge au premier partiel, mais moins que craint

Le groupe suédois d'électroménager Electrolux a annoncé vendredi de nouvelles pertes au premier trimestre, mais moindre qu'attendues grâce aux premiers effets d'un important plan d'économies lancé en fin d'année dernière.

Entre janvier et mars, Electrolux a subi une perte de 588 millions de couronnes (52 millions de francs), contre un profit d'environ 1 milliard un an plus tôt, selon le rapport trimestriel du poids lourd européen du secteur.

Confronté à une chute de la demande après une période euphorique durant la pandémie de Covid-19, Electrolux avait annoncé en octobre la suppression de 4000 emplois dans le monde, soit 8% de ses effectifs.

L'Amérique du Nord était particulièrement visée, avec un plan d'économies spécifique.

La dégradation du résultat du groupe 'est principalement due à de moindres volumes' qu'il y a un an, explique le groupe suédois dans son rapport trimestriel.

'Le plan de réduction des coûts à travers le groupe et le programme de relance en Amérique du Nord progressent comme prévu et ont eu une contribution positive', souligne Electrolux.

Le chiffre d'affaires trimestriel est ressorti au-dessus des attentes, à 32,7 milliards de couronnes, soit une progression de 9%.

A périmètre et change constants, la hausse n'est toutefois que de 2%, selon Electrolux.

Le groupe, qui avait été dopé en 2020 et 2021 par l'attention des consommateurs à leurs foyers au début de la pandémie de Covid-19, connaît depuis un gros retournement de tendance.

Son plan d'économies s'est notamment traduit par la fermeture d'une usine de réfrigérateurs employant 650 personnes en Hongrie.

Le groupe a également arrêté mi-2022 son usine américaine de Memphis, qu'il cherche depuis à vendre.

