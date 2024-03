Embouteillages et trafic dense vers le sud pendant Pâques

A l'approche de la pause pascale, de longs embouteillages et de fortes perturbations du trafic sont à prévoir à partir de mercredi, prévient l'Office fédéral des routes (OFROU). Les départs en vacances engorgeront spécialement les axes du Gothard et du San Bernardino.

Les vacanciers devraient également être nombreux sur les autoroutes du Plateau - comme sur l'A9 entre Vevey et Martigny ou sur l'A12 entre Châtel-St-Denis et l'échangeur de la Veyre - ainsi que sur les routes d'accès aux stations de ski.

Le Touring Club Suisse (TCS) s'attend aussi à un trafic dense entre mercredi et vendredi saint. Ainsi, une première augmentation du trafic dès mercredi avant 08h00 sera suivie d'embouteillages importants entre midi et minuit jusqu'au jeudi. L'association prévoit un pic de trafic vendredi entre 08h00 et 20h00.

Au retour, forte affluence le lundi

Si les retours de vacances commenceront déjà le dimanche, les plus grandes perturbations devraient avoir lieu le lundi de Pâques. Ce jour-là, le TCS anticipe de longs embouteillages entre 10h00 et 22h00 à Airolo (TI), au portail sud du tunnel du Gothard.

Samedi dernier déjà, à une semaine du week-end pascal, les bouchons ont atteint jusqu'à 10 km à la mi-journée à l'entrée nord du tunnel du Gothard sur l'A2, dans le canton d'Uri, en direction du sud.

Selon le TCS, cet afflux en amont des fêtes pascales s'explique par le début des vacances dans de nombreuses régions d'Allemagne. Ainsi, la tendance des deux dernières années avec une répartition des embouteillages de Pâques sur deux week-ends se confirme, poursuit l'association.

Les embouteillages sur les axes principaux engendrent un report du trafic sur le réseau secondaire, constate pour sa part l'OFROU. Ce phénomène est néfaste pour les habitants des localités qui bordent les routes nationales et paralyse le trafic régional. L'OFROU prie donc les automobilistes de rester sur l'autoroute, même en cas de bouchons.

Trains supplémentaires au Gothard

Les CFF ont, eux, indiqué mettre en circulation environ 50 trains supplémentaires sur l'axe du Gothard, pour relier la Suisse alémanique au Tessin. L'entreprise recommande de réserver les billets à l'avance, les trains ne pouvant transporter qu'un nombre limité de voyageurs pour des raisons de sécurité suite au déraillement d'un train de marchandises dans le tunnel en août.

/ATS