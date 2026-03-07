Emirates suspend l'ensemble de ses vols au départ et vers Dubaï

Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé samedi suspendre l'ensemble ...
Photo: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri

Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé samedi suspendre l'ensemble de ses vols au départ et à destination de Dubaï jusqu'à nouvel ordre, après qu'une opération d'interception a eu lieu au-dessus de l'aéroport de Dubaï.

Les Emirats ont annoncé faire face à une attaque venant de l'Iran.

'Prière de ne pas aller à l'aéroport', a indiqué la compagnie dans un communiqué sur X. Le site de suivi des vols Flightradar24 montrait des avions tournant au-dessus de l'aéroport, apparemment en circuit d'attente.

Des vols avaient repris de manière limitée lundi depuis le principal aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, et ce malgré des attaques quotidiennes de drones visant des cibles aux Emirats arabes unis.

