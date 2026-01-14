Emmanuel Macron participera au WEF à Davos la semaine prochaine

Le président français Emmanuel Macron se rendra mardi prochain au Forum économique mondial, a annoncé l'Elysée mercredi. Aucune information n'a été donnée sur une éventuelle rencontre avec le président américain Donald Trump, qui doit s'exprimer mercredi à Davos.

Le président français 'présentera sa vision des grands enjeux économiques et géopolitiques' et 'les priorités de la présidence française du G7' en vue du sommet d'Evian en juin, indique le gouvernement français.

Accompagné d'une délégation de start-ups et petites et moyennes entreprises, le chef de l'Etat français 'rappellera également les fondamentaux de l'attractivité française et les priorités de notre agenda pour l'Union européenne, à l'heure où elle doit désormais se vivre comme puissance commerciale', a ajouté la présidence.

L'entourage d'Emmanuel Macron ne précise pas s'il rencontrera à Davos son homologue américain Donald Trump, qui doit y prononcer mercredi un discours qui sera très scruté. Un proche du président français n'a pas exclu qu'il s'attarde pour participer mercredi à d'éventuelles réunions sur l'Ukraine notamment autour du milliardaire républicain.

Emmanuel Macron s'était déjà rendu au forum de Davos en 2018 et 2024.

/ATS