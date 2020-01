Emmi enregistre une croissance des ventes en 2019

Le transformateur de produits laitiers Emmi a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2019, soutenue par toutes les divisions. Le groupe lucernois a également atteint ses objectifs de rendement pour l'année écoulée, annonce-t-il mercredi.

Le chiffre d'affaires du fabricant de Caffè Latte s'est inscrit à 3,5 milliards de francs, soit une progression de 1,1% sur un an et une croissance organique de 2,2%. L'impact des effets de change est de -1,5%, selon le communiqué.

Les ventes de la division Suisse, la plus importante, ont cédé 2,2% à 1,68 milliard de francs.

Les résultats publiés sont supérieurs au consensus AWP. Les analystes consultés anticipaient en moyenne des recettes de 3,47 milliards et une croissance organique de 1,8%.

Les vecteurs de croissance se sont révélés être les niches stratégiques, telles que les spécialités de desserts italiens et les produits au lait de chèvre, Emmi Caffè Latte et les marchés porteurs que sont l'Amérique latine et l'Afrique du Nord.

Emmi a en outre confirmé avoir atteint ses objectifs de rendement à savoir un bénéfice opérationnel variant entre 215 et 220 millions et une marge nette de 4,7 à 5,2%.

Les chiffres détaillés seront publiés le 2 mars, le Lucernois annoncera à cette occasion également ses perspectives pour 2020.

/ATS