Emmi fait progresser ses résultats au premier semestre

Le transformateur de produits laitiers Emmi a vu ses résultats augmenter au cours du premier semestre. La direction garde ses prévisions inchangées pour le reste de l'exercice 2023.

De janvier à juin, le groupe lucernois a vu ses recettes avancer de 4,3% à 2,1 milliards de francs. En termes organiques, la croissance est affichée à 6,5% contre 5,4% un an plus tôt, rapporte un communiqué paru vendredi.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a progressé à 138,5 millions, soit 27,5% de plus que précédemment. Et la marge afférente est passée de 5,4% à 6,6%. Le bénéfice semestriel a atteint les 97,8 millions, soit de 25,2%.

Ces résultats surpassent en tout points les prévisions du consensus AWP.

Pour 2023, la direction renouvelle ses perspectives soit une croissance organique du chiffre d'affaires de 3 à 4%, un Ebit ajusté de la perte non récurrente liée à la cession compris entre 275 et 295 millions de francs et une marge bénéficiaire nette ajustée de 4,5 à 5%.

/ATS