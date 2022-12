Emmi réalise davantage de recettes à l'étranger qu'en Suisse

Le directeur général (CEO) et futur président du conseil d'administration d'Emmi, Urs Riedener, a indiqué à AWP que le groupe lucernois va 'réaliser cette année près de 60% de son chiffre d'affaires à l'étranger'.

La barre des 70% aurait pu être dépassée si l'euro n'était pas aussi faible face au franc. Le transformateur de produits laitiers devrait continuer à croître hors des frontières nationales, alors qu'en Suisse, le marché est saturé dans de nombreux segments.

Au cours de ses 14 ans à la tête de l'entreprise, le CEO a misé sur des produits plus chers et à plus forte marge, une stratégie plus difficile en période d'inflation. 'Nous voyons une certaine retenue dans les achats', a expliqué M. Riedener, qui table sur une reprise, après un affaissement des marges à court terme.

Le patron d'Emmi se dit en bonne voie pour atteindre les objectifs annuels revus à la baisse cet été, soit un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 265 et 280 millions de francs, contre 290 à 305 millions auparavant, et une marge bénéficiaire de 4,5 à 5,0%, après 5,0 à 5,5%. 'Nous avons aussi dit que nous obtiendrons des résultats dans le bas de cette fourchette', a-t-il ajouté.

/ATS