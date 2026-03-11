En crise, Porsche veut réaccélérer sur la rentabilité

Porsche espère sortir de la crise en 2026, après avoir vu son bénéfice opérationnel s'effondrer l'an dernier. Le constructeur allemand de voitures sportives de luxe, filiale du géant Volkswagen, a payé cher son revirement stratégique sur l'électrique.

Le bénéfice opérationnel a chuté en 2025 de 92,7% à 413 millions d'euros (à peine moins en francs), pendant que le chiffre d'affaires reculait de 9,5%, à 36,27 milliards. Ce qui fait que la marge opérationnelle, indicateur clé pour dans le secteur des véhicules ultra haut de gamme, est tombée à 1,1% contre 14,1% l'année précédente.

En cause, des charges exceptionnelles d'un montant total d'environ 3,9 milliards, comprenant pour l'essentiel un abandon partiel de ses ambitions dans les véhicules électriques et la production de batteries, ainsi que les tarifs douaniers américains.

Face à cette situation, le constructeur emblématique de la 911 veut devenir 'plus agile, plus rapide', et rendre 'les produits encore plus attractifs', a déclaré le président du directoire Michael Leiters lors d'une conférence de presse.

'Nous devons renforcer notre plan de restructuration et l'allègement de notre organisation. Oui, cela inclura également des suppressions de postes', a-t-il affirmé, sans donner de chiffrage.

Des mesures seront présentées à l'automne, a fait savoir le groupe.

Pour retrouver progressivement la rentabilité à deux chiffres qu'il a connue pendant une dizaine d'années, et qui tirait l'ensemble de la performance du groupe Volkswagen, la firme de Zuffenhausen, près de Stuttgart (sud-ouest), va adopter une stratégie axée sur le luxe avec le slogan 'Value over Volume' (la valeur avant le volume, ndlr).

Selon M. Leiters, 'la préservation durable de la valeur de nos véhicules est plus importante que des volumes à court terme'.

Leur stratégie passera notamment par la 'rationalisation' de leur portefeuille de produits, en 'réduisant la complexité et le nombre de variantes de véhicules'.

En 2026, Porsche anticipe des 'conditions de marchés très difficiles', notamment en Chine, où 'le segment du luxe reste sous pression' avec une 'la compétition intense sur les prix, particulièrement pour les véhicules électriques'.

Le groupe estime qu'il devrait retrouver en 2026 une marge opérationnelle comprise entre 5,5 et 7,5%, toujours loin des niveaux que Porsche a historiquement connus.

/ATS