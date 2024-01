En deux mois, le Valais a éliminé 27 loups de son territoire

Le canton du Valais a abattu 27 loups depuis le 1er décembre dans le cadre des tirs préventifs autorisés par la Confédération. Un nombre proche des quelque 34 bêtes qu'il avait dans le viseur pour la durée de validité de cette mesure contestée, qui échoit ce mercredi.

Au début de l'opération, les autorités valaisannes avaient estimé que celle-ci serait déjà 'un grand succès' si le canton parvenait à supprimer 'entre 10 et 15 loups' en décembre et janvier. Jusqu'ici, 27 loups ont été tués, selon le recensement du site internet du Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF).

D'après ces données, les meutes d'Augstbord et d'Hérens ont été le plus touchées. La première a perdu onze loups et la seconde, neuf. Deux loups de la meute de Nanz ont également été abattus au début du mois de décembre. Trois de celle des Toules et deux de celles du Chablais ont connu le même sort. Deux meutes ont échappé à toute régulation: celles des Fou-Isérables et des Hauts-Forts.

A l'échelle nationale, une cinquantaine de loups ont été abattus, comme annoncé mardi.

/ATS