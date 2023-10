Entre Puidoux et Palézieux, un chantier d'entretien d'importance

L'automne 2023 est très chargé en travaux d'entretien ferroviaire pour les CFF. Pas moins de sept chantiers 'essentiels' sont prévus, à l'exemple de celui entre Puidoux et Palézieux (VD). Commencé en août, le renouvellement de 7 km de voies se terminera en décembre.

'Afin de réduire leurs impacts sur les circulations des trains et sur la clientèle, les CFF concentrent les travaux en organisant des interventions intensives mais de courte durée durant les week-ends', écrivent-ils jeudi dans un communiqué. Il s'agit de perturber le moins possible le trafic des pendulaires en semaine, selon les CFF.

Entre Puidoux et Palézieux, une centaine d'ouvriers se relaient sur ce chantier qui implique la fermeture d'une voie de circulation en alternance. Il s'agit de renouveler 7 km de voies. Conséquence: un horaire 'travaux' a dû être mis en place du 14 août au 9 décembre.

A 46 ans, des voies en fin de vie

'Ces voies ont 46 ans et elles ont atteint leur fin de vie. Pour garantir la fiabilité, on doit faire ce renouvellement tous les 30-40 ans. Quand on parle de renouvellement des voies, cela concerne les rails, les traverses, le ballast, y compris les fondations', a expliqué mardi devant les médias David Fattebert, directeur régional des CFF. 'C'est le chantier le plus impressionnant actuellement de Suisse romande', a-t-il souligné.

'Le principal défi, et on est quasiment les seuls à le faire en Europe, c'est de changer une voie alors que sur la voie parallèle on continue à maintenir les deux tiers du trafic, les trains circulant toujours avec nos clients à l'intérieur', relève M. Fattebert.

En novembre 2023, deux week-ends de travaux intensifs seront consacrés à la pose de nouveaux aiguillages en gare de Puidoux. Cette opération permettra la mise en place de la nouvelle offre directe entre Vevey et Palézieux introduite à l'horaire 2025 (dès décembre 2024), pour une connexion plus rapide entre le Valais/la Riviera vaudoise et Fribourg/Berne, précisent encore les CFF.

Durant ces deux-week-ends, le trafic ferroviaire sera totalement interrompu à Puidoux. En trafic régional, les trains sont remplacés par des bus. En trafic grandes lignes, plusieurs trains seront supprimés.

Près de la moitié à remplacer

Ailleurs en Suisse romande, les six autres chantiers se situent à Bienne (renforcement de l'alimentation électrique de la gare), à Riddes (renouvellement de quatre aiguillages et 600 m de voies), entre Genève et Genève-Aéroport (pose d'un passage sous-voies), à Gland (entretien des voies et renforcement de l'étanchéité d’un passage inférieur en gare), à Satigny (pose de nouveaux aiguillages) et à Vufflens (renouvellement de la ligne de contact).

Dans les dix prochaines années, il faudra remplacer 146 km de voies entre Genève, Lausanne et Berne sur un total de 320 km, ce qui représente 45,6% de ces voies, indiquent les CFF. La Confédération, les cantons, les communes et les CFF investissent en Suisse romande environ six milliards de francs d'ici 2030 dans le renouvellement et l'extension des infrastructures, rappellent-ils.

