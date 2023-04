Espagne: le taux de chômage a poursuivi sa progression

Le taux de chômage a de nouveau augmenté au premier trimestre en Espagne pour atteindre 13,26% de la population active, contre 12,87% fin décembre, selon les données publiées jeudi par l'Institut national de la statistique (INE).

Au total, 3,12 millions de personnes étaient inscrites au chômage dans la quatrième économie de la zone euro au 31 mars, soit 103.800 de plus qu'au trimestre précédent (3,02 millions), indique l'INE dans un communiqué. Comparé à la fin 2022, ce chiffre représente une hausse de 3,4%. Mais rapporté au premier trimestre 2022, le taux de chômage est en baisse de 1,48%, précise l'organisme statistique.

D'après l'INE, la hausse du chômage entre janvier et mars a touché aussi bien les hommes que les femmes, et l'ensemble des tranches d'âge - avec une hausse marquée pour les 25-54 ans (+52'400 demandeurs d'emploi). La situation s'est dégradée fortement dans les services (+147'700 chômeurs), et de façon plus modérée dans la construction (+18'600) et l'industrie (+12'400). Dans l'agriculture, le nombre de chômeurs a à l'inverse reculé (-8600).

Le taux de chômage en Espagne avait fortement reculé au début de l'année 2022, après deux ans de pandémie, pour atteindre 12,48% de la population active fin juin, soit son plus bas niveau depuis 2008. Il a depuis progressivement remonté. Malgré tout, de nombreuses entreprises se plaignent depuis plusieurs mois de difficultés de recrutement, notamment dans l'hôtellerie, l'agriculture ou le bâtiment - bien que le taux de chômage espagnol soit l'un des plus élevés de l'OCDE.

Ce phénomène a conduit le gouvernement à adopter l'été dernier une réforme facilitant la délivrance de visas de travail et la régularisation d'immigrés sans papiers afin de pallier le manque de bras dans les métiers sous tension. Selon l'exécutif, le taux de chômage devrait de nouveau reculer lors des prochains mois pour atteindre 12,2% de la population active fin 2023, à la faveur d'un redémarrage de l'activité après une fin d'année 2022 marquée par une forte inflation.

