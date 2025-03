Etats-Unis: contrats annulés avec les agences de presse mondiales

Une conseillère du président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les Etats-Unis allaient annuler des contrats publics passés avec les trois principales agences de presse mondiales.

Kari Lake, anciennne journaliste devenue femme politique et proche de M. Trump, a affirmé sur X que les Etats-Unis ne devraient 'plus payer des entreprises de presse extérieures pour nous dire quelles sont les informations'. Elle pointe en particulier l'Agence France-Presse (AFP), Associated Press et Reuters.

Mme Lake est devenue le mois dernier conseillère spéciale auprès de l'US Agency for Global Media (USAGM), un organisme public américain qui supervise plusieurs médias actifs à l'étranger comme Voice of America et Radio Free Europe / Radio Liberty.

/ATS