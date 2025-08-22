Etats-Unis: la Fed laisse la porte ouverte à des baisses de taux

Les Etats-Unis approchent du moment où la Fed devra baisser ses taux d'intérêt pour soutenir l'emploi, a estimé vendredi le président de la banque centrale Jerome Powell dans un discours très attendu.

Une dégradation 'rapide' du marché du travail américain n'est pas à exclure et pourrait 'justifier' une détente de la politique monétaire, et donc des taux d'intérêt, a prévenu le patron de l'institution depuis les rencontres de Jackson Hole, dans le Wyoming (ouest).

Il ajoute que la Fed se trouve dans une 'situation délicate' car les nouveaux droits de douane mis en place par l'exécutif américain commencent dans le même temps à se répercuter sur les prix payés par les consommateurs au risque de raviver l'inflation.

'L'impact des droits de douane sur les prix à la consommation est désormais clairement visible', a-t-il souligné.

En théorie, le risque d'une poussée d'inflation incite les banquiers centraux à laisser a minima leurs taux directeurs inchangés. Mais, s'ils estiment qu'il faut soutenir l'activité pour éviter des licenciements, ils tendent à l'inverse à baisser les taux, qui guident le coût du crédit pour les entreprises et les particuliers.

Les risques augmentent

'Les risques pesant sur le marché de l'emploi augmentent. Et si ces risques viennent à se matérialiser, ils peuvent se traduire rapidement en hausse des licenciements et du chômage', a observé M. Powell.

Son discours a immédiatement été interprété par les investisseurs comme une façon de préparer le terrain à des baisses de taux à l'occasion de la prochaine réunion de la banque centrale des Etats-Unis, en septembre.

Cela a fait brusquement chuter les taux d'emprunt de la dette américaine: le rendement à deux ans - le plus sensible aux évolutions monétaires - passant ainsi en quelques secondes de 3,78% à 3,71%. Le dollar tombait lui aussi, lâchant environ 0,54%, des taux plus bas étant de nature à plomber le cours d'une devise.

En revanche, Wall Street a applaudi les propos du patron de la Fed, les principaux indices boursiers américains évoluant en nette hausse.

