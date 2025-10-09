Etude auprès des entreprises: l'attractivité du canton s'érode

Une enquête réalisée par la Fondation pour l'attractivité du canton de Genève (FLAG) auprès des entreprises met en lumière une érosion de son avantage compétitif aux niveaux intercantonal et international. En cause notamment, des problèmes de mobilité et de fiscalité.

'Les signaux sont préoccupants', a relevé jeudi devant la presse Gilbert Ghostine, président de la FLAG. Selon cette enquête réalisée auprès de 88 entreprises représentant près de 30'000 emplois, près de 60% des dirigeants estiment que les conditions-cadres se sont détériorées ces trois dernières années.

Parmi les conditions-cadres qui préoccupent les entreprises: la mobilité fait figure de 'point noir'. Plus de la moitié des entreprises (54,6%) ne sont pas satisfaites des infrastructures de mobilité dans le canton. Les routes sont congestionnées, les travaux mal coordonnés et les transports publics saturés, a illustré Karine Curti, directrice de la FLAG.

