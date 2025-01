Excellent bilan des nuitées durant les fêtes de fin d'année

La branche touristique tire un bilan 'extrêmement satisfaisant' des journées entre Noël et Nouvel-An. En montagne, les nuitées devraient augmenter d'environ 3% par rapport à la même période de l'an dernier.

En ce qui concerne l'ensemble de la Suisse, les prestataires interrogés entre le 27 décembre et le 2 janvier tablent sur une hausse de 2,5% des réservations par rapport aux fêtes de fin d’année 2023-2024, indique vendredi la faîtière Suisse Tourisme. Les excursionnistes d’un jour ont également été nombreux en fin d’année (+3%).

Dans toutes les régions, les destinations de sports d’hiver - y compris celles de moyenne et basse altitude - et leurs clients ont été 'enthousiasmés' par des conditions d’enneigement et de météo idéales, écrit Suisse Tourisme. La situation favorable des jours fériés a également joué.

Les chutes de neige de novembre jusqu’en plaine ont donné tôt envie aux amateurs de profiter des plaisirs de l’hiver, en particulier les résidents suisses. Dans les domaines skiables, les limites de capacité ont été atteintes en de multiples endroits, de nombreux établissements affichant presque ou entièrement complet pendant les fêtes.

En revanche, le nombre de nuitées dans les villes est resté stable par rapport à l’année précédente. Seules les fréquences des excursions d’une journée ont légèrement augmenté, grâce notamment aux marchés de Noël et aux expositions d'art.

Afflux de touristes étrangers

Le Swiss Travel Pass, un “abonnement général” limité dans le temps pour les voyageurs étrangers, a également connu un grand succès, avec des ventes en hausse de 22%. La demande pour des vacances d’hiver en Suisse a donc été particulièrement importante chez les touristes étrangers, note Suisse Tourisme.

De son côté, le voyagiste Switzerland Travel Centre (STC), fait également état de bons chiffres pour les fêtes de fin d’année. Les réservations d’hôtels en Suisse affichent une croissance de 20% par rapport à la même période de l’année précédente.

/ATS