Exposition interactive sur l'énergie à Lucerne

Le Musée des transports, à Lucerne, a inauguré une nouvelle exposition permanente sur l'énergie qui comprend douze stations sur 600 mètres carrés. Elle est parrainée par Bertrand Piccard.

'Experience Energy!' est extrêmement interactive, a déclaré lundi Daniel Geissmann, responsable de la nouvelle exposition permanente du Musée suisse des transports. L'inauguration s'est déroulée en présence du président du Conseil national Martin Candinas.

L'exposition vise notamment à faire connaître les différentes formes d'énergie et les métiers qui lui sont liés, à observer sa propre utilisation de l'énergie et à donner une idée de ce que sera l'avenir énergétique de la Suisse en 2050. Elle évoluera en fonction des nouvelles connaissances.

Esprit pionnier

Parrain de la nouvelle exposition, Bertrand Piccard a d'abord transmis un message sous forme d'hologramme. Il faut un esprit pionnier pour réussir la transition vers des carburants exempts d'énergies fossiles, selon lui.

Ensuite, c'est en chair et en os que Bertrand Piccard a encouragé à 'tout moderniser' dans le domaine de l'énergie. Les anciennes technologies ne sont pas efficaces. Il faut aussi changer les mentalités, économiser l'énergie et l'utiliser plus efficacement, a-t-il souligné.

Pour Martin Candinas, l'exposition contribue à ce que les jeunes et les moins jeunes se penchent sur les thèmes liés à l'énergie. La Suisse a besoin d'un nouvel élan d'innovation, selon le président de la Chambre du peuple.

/ATS