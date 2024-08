ExxonMobil dépasse les attentes au 2e trimestre

Les résultats du géant américain du gaz et du pétrole ExxonMobil ont dépassé les attentes au deuxième trimestre, profitant d'un record de production ainsi que de synergies plus généreuses que prévues liées notamment au récent rachat de Pioneer Natural Ressources.

Le chiffre d'affaires a progressé de plus de 12% pour atteindre 93,06 milliards de dollars (81,03 milliards de francs), tandis que le bénéfice net a bondi de 17,26% à 9,24 milliards de dollars, dépassant le consensus des analystes de Factset - respectivement 90,09 et 8,64 milliards de dollars.

Dilué par action et à données comparables, indicateur privilégié par les marchés, le bénéfice net ressort à 2,14 dollars tandis que les analystes avaient anticipé 2,02 dollars.

'La fusion avec Pioneer, finalisée cinq mois plus rapidement que des transactions similaires et qui a transformé de manière fondamentale les activités de production, a contribué au résultat à hauteur de 500 millions de dollars au cours des deux premiers mois après la finalisation, avec une production record', a expliqué le groupe dans un communiqué, mentionnant 'une contribution et des synergies d'intégration dépassant les attentes'.

Il a également souligné les records de production au Guyana et dans le bassin permien, l'une des régions américaines riches en pétrole et en gaz de schiste.

La production nette a bondi de 15% par rapport au premier trimestre, soit l'équivalent de 574.000 barils supplémentaires par jour, a souligné le groupe, qui a ainsi atteint un niveau de production jamais réalisé depuis la fusion d'Exxon et de Mobil en novembre 1999.

ExxonMobil a néanmoins relevé une poursuite de la baisse des marges dans le raffinage ainsi que des cours du gaz par rapport aux niveaux historiquement hauts de l'année précédente.

/ATS