ExxonMobil dépasse les attentes au quatrième trimestre

ExxonMobil a dégagé un bénéfice net pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes. Le géant pétrolier a profité de records de production dans le bassin permien (Etats-Unis) et au Guyana, qui ont compensé partiellement les tensions sur les marges de raffinage.

Si le chiffre d'affaires trimestriel de 83,43 milliards de dollars n'a pas répondu aux attentes des analystes (86,33 milliards), le bénéfice net de 7,61 milliards a surpassé le consensus de FactSet (6,98 milliards).

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, valeur de référence pour les marchés, ce dernier ressort à 1,67 dollar quand le consensus avait pronostiqué 1,55 dollar.

'Opérationnellement, nous avons réalisé des résultats solides en matière de sécurité, de fiabilité et d'émissions. Financièrement, nous avons réalisé les résultats et un flux de trésorerie opérationnel parmi les plus élevés de la décennie', a commenté Darren Woods, patron d'ExxonMobil, cité dans un communiqué.

Se tournant vers l'avenir, il a estimé avoir 'construit une longue route de création de valeur', se disant 'confiant' dans la capacité du groupe à 'générer beaucoup plus de bénéfices et de trésorerie, non seulement jusqu'en 2030 mais aussi au-delà'.

Le groupe de Spring (Texas) a réalisé 12,1 milliards de dollars d'économies de coûts structurels depuis 2019, et entend porter ce total à 18 milliards d'ici fin 2030.

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires a atteint 349,58 milliards de dollars, contre 344,58 milliards en 2023, et son bénéfice net s'établit à 33,68 milliards contre 36,01 milliards un an plus tôt.

ExxonMobil a souligné, côté éléments négatifs, les baisses de marges dans le raffinage et les prix du gaz qui ont diminué par rapport à leurs niveaux historiquement hauts de 2023, et, côté positif, une forte croissance des volumes liée aux records de production au Guyana et dans le bassin permien.

