Fed: Powell prend acte de sa dernière réunion comme président

Jerome Powell a acté mercredi le fait qu'il venait de prendre part à sa dernière réunion du ...
Fed: Powell prend acte de sa dernière réunion comme président

Fed: Powell prend acte de sa dernière réunion comme président

Photo: KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Jerome Powell a acté mercredi le fait qu'il venait de prendre part à sa dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) en tant que président. Il a félicité son successeur attendu, Kevin Warsh.

Sous réserve de confirmation par un vote du Sénat, Kevin Warsh prendra ses fonctions le 15 mai en remplacement de Jerome Powell, qui aura présidé la Fed durant plus de huit ans.

M. Powell a par ailleurs annoncé qu'il restera comme gouverneur de la Fed, il fera 'profil bas'. Il a salué la clôture de la procédure judiciaire à son encontre, restant néanmoins vigilant pour la suite. M. Powell a souligné l'importance d'avoir une Fed 'affranchie des influences politiques'.

/ATS
 

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